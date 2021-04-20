В Новосибирске создали детектор для выявления подсказок на экзаменах через микронаушники

Устройство выявляет и тех, кто пользуется запрещенными средствами, и их сообщников.



Новосибирск. Новосибирская область. Студентов и школьников, использующих на экзаменах микронаушники, ждут неприятности. Устройство для обнаружения таких средств разработал резидент бизнес-инкубатора «Гараж» Новосибирского государственного технического университета Денис Рублев, сообщает пресс-служба вуза.

Аппарат улавливает сигнал индукционной петли микронаушника и транслирует его преподавателю. Прибор можно применять при сдаче вузовских экзаменов, зачетов и ЕГЭ, на олимпиадах по различным учебным дисциплинам и даже соревнованиях по шахматам. По словам автора изобретения, оно функциональнее металлодетекторов и глушителей. Первые позволяют выявлять только крупные металлические предметы, а использование вторых нужно согласовывать с Минцифры. Кроме того, глушители эффективны лишь против определенных типов сигнала.

При этом разработанное Денисом Рублевым устройство позволяет выявлять как пользователей микронаушников, так и их сообщников, которые диктуют ответы. Аппарат передает сказанные по микрофону слова в динамик, который прослушивает преподаватель. При необходимости запись подсказок может использоваться как доказательство нечестного поведения учащегося.

Министерство образования Новосибирской области изобретение одобрило и направило информацию о нем в Москву. Возможно, в скором времени устройства для борьбы с микронаушниками начнут применяться в масштабе всей страны.