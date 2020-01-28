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Российская система «Млечный Путь» будет находить опасный космический мусор

16:13, 28 января, 2020
Евгений Кандаков
Российская система «Млечный Путь» будет находить опасный космический мусор
16:13, 28 января, 2020
Евгений Кандаков
84
0
#космос\n#мусор\n#астероид\n#опасность\n#Роскосмос
Фото: pixabay.com
84
0

В перспективе она сможет удалять нежелательные объекты с орбит спутников.

Москва. Орбиты небесных тел и скоплений космического мусора будет отслеживать система «Млечный Путь». Как пишет «Интерфакс», она создается для предупреждения опасных ситуаций в околоземном пространстве.

Систему представил первый замглавы «Роскосмоса» Юрий Урличич на конференции «Королёвские чтения» в Москве. На первом этапе в «Млечный путь» войдут 4 спутника. Из них 2 будут мониторить околоземное пространство, 2 – ближний космос.

Далее к ним добавятся 2 космических аппарата, предназначенных для изменения траектории потенциально опасных объектов.

Основной задачей системы поначалу будет борьба с космическим мусором. В будущем «Млечный путь» нацелят на предотвращение столкновений Земли с астероидами и кометами.

Напомним, в середине февраля к Земле приблизится астероид диаметром до 1 км, сообщили в NASA.

16:13, 28 января, 2020
Евгений Кандаков
84
0
#космос\n#мусор\n#астероид\n#опасность\n#Роскосмос

 

 

 


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