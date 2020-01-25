NASA предупредило о приближении к Земле опасного астероида

Диаметр небесного тела может составлять около 1 км.



Вашингтон. США. Астероид диаметром до 1 км приближается к Земле. Об этом, как пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости, сообщает NASA.

Космическое агентство США выпустило предупреждение о надвигающемся на нашу планету небесном теле. Номер астероида – 163 373, диаметр - от 440 до 990 метров. Впервые он был обнаружен в 1995 году, и относится к группе потенциально опасных, так как во время полета пересекают орбиту Земли.

15 февраля небесное тело приблизится к Земле на расстояние, которое примерно в 15 дальше, чем от нашей планеты до Луны.