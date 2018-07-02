Краденые телефоны предложили блокировать по заявлению абонента

Документ об этом поддержала комиссия Совфеда.

Москва. Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества одобрила концепцию блокировки телефонов по уникальным кодам IMEI для борьбы с кражами, подготовленную экспертным советом при правительстве. Как пишут «Известия», данная мера позволит также перекрыть «серый» ввоз гаджетов через границу.

Чтобы защитить свой мобильник от кражи, владельцам придется привязывать свои устройства связи к сим-карте. Тогда при утере или краже сотовый оператор сможет заблокировать их по заявлению абонента.

Зарегистрировать гаджеты можно будет в специальной базе IMEI на специальном портале или в салонах связи.