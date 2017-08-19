На рынке первые модели обновленной фототехники появятся в 2018 году.

Москва. Легендарный фотоаппарат «Зенит» вновь начнут производить в России в 2018 году. Как пишут Известия.ру, об этом сообщил начальник департамента по развитию гражданского приборостроения АО «Швабе» Игорь Сергеев.

Производством обновленных моделей знаменитой фототехники займется красногорский завод Зверева. Аппарат будет модернизирован в беззеркальную полнокадровую цифровую камеру.

Точная стоимость нового «Зенита» пока неизвестна, однако Игорь Сергеев подчеркнул, что аппарат можно будет приобрести по цене хорошего смартфона.