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      Легендарный фотоаппарат «Зенит» вновь начнут производить в России

      10:20, 19 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      10:20, 19 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      58
      0
      #Hi-Tech\n#фото\n#фотография\n#техника\n#обновления
      Фото: twitter.com
      58
      0

      На рынке первые модели обновленной фототехники появятся в 2018 году.

      Москва. Легендарный фотоаппарат «Зенит» вновь начнут производить в России в 2018 году. Как пишут Известия.ру, об этом сообщил начальник департамента по развитию гражданского приборостроения АО «Швабе» Игорь Сергеев. 

      Производством обновленных моделей знаменитой фототехники займется красногорский завод Зверева. Аппарат будет модернизирован в беззеркальную полнокадровую цифровую камеру. 

      Точная стоимость нового «Зенита» пока неизвестна, однако Игорь Сергеев подчеркнул, что аппарат можно будет приобрести по цене хорошего смартфона.

       

      10:20, 19 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      58
      0
      #Hi-Tech\n#фото\n#фотография\n#техника\n#обновления

       

       

       

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