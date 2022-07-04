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Россия откажется от коронавирусных ограничений при въезде на территорию страны

14:36, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
Россия откажется от коронавирусных ограничений при въезде на территорию страны
14:36, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
1114
0
#Россия\n#Белоруссия\n#здоровье\n#граница\n#ограничения\n#запреты\n#карантин\n#тесты\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
1114
0

Правда, от большинства иностранцев будут по-прежнему требовать ПЦР-тест.

Москва. С 15 июля в России перестанут действовать введенные ранее из-за пандемии коронавируса карантинные меры при пересечении границы. Об этом пишет «Интерфакс».

Решение было принято оперативным штабом по борьбе с COVID-19. Также сообщается, что с граждан Белоруссии по прибытии в Россию на самолетах не будут требовать ПЦР-тест. В отношении прибывающих из других стран данное условие пока сохраняется.

Напомним, 1 июля стало известно об отмене в России всех ограничений, принятых ранее для борьбы с распространением коронавируса. К ним относятся масочный режим и запрет на работу заведений общепита в ночное время.

14:36, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
1114
0
#Россия\n#Белоруссия\n#здоровье\n#граница\n#ограничения\n#запреты\n#карантин\n#тесты\n#коронавирус