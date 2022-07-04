Россия откажется от коронавирусных ограничений при въезде на территорию страны

Москва. С 15 июля в России перестанут действовать введенные ранее из-за пандемии коронавируса карантинные меры при пересечении границы. Об этом пишет «Интерфакс».

Решение было принято оперативным штабом по борьбе с COVID-19. Также сообщается, что с граждан Белоруссии по прибытии в Россию на самолетах не будут требовать ПЦР-тест. В отношении прибывающих из других стран данное условие пока сохраняется.

Напомним, 1 июля стало известно об отмене в России всех ограничений, принятых ранее для борьбы с распространением коронавируса. К ним относятся масочный режим и запрет на работу заведений общепита в ночное время.