Минздрав Подмосковья сообщил о введении обязательной вакцинации

Работодатели обязаны до 10 декабря привить не менее 80% персонала.



Красногорск. Московская область. Обязательную вакцинацию ряда категорий жителей введут в Московской области. Об этом заявили в региональном Минздраве, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Привиться обяжут сотрудников предприятий и организаций, постоянно контактирующих с населением по роду своей деятельности. В частности, речь идет о работниках торговли, транспорта и сферы услуг: общепита, доставки, салонов красоты, фитнес-клубов, МФЦ и ряда других. Работодатели обязаны до 10 декабря отчитаться данные об охвате полным курсом вакцинации не менее чем 80% персонала.

Постановление об этом подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова, говорится в сообщении.

Напомним, обязательную вакцинацию от COVID-19 пенсионеров и работников ряда отраслей объявили с 11 октября в Татарстане. Подобные меры вводят с 13 октября и для отдельных категорий жителей Курганской области.