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Минздрав Подмосковья сообщил о введении обязательной вакцинации

12:29, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
Минздрав Подмосковья сообщил о введении обязательной вакцинации
12:29, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#коронавирус\n#вакцинация\n#карантин\n#ограничения\n#здоровье\n#Московская область
Фото: vk.com/rt_russian
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Работодатели обязаны до 10 декабря привить не менее 80% персонала.

Красногорск. Московская область. Обязательную вакцинацию ряда категорий жителей введут в Московской области. Об этом заявили в региональном Минздраве, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Привиться обяжут сотрудников предприятий и организаций, постоянно контактирующих с населением по роду своей деятельности. В частности, речь идет о работниках торговли, транспорта и сферы услуг: общепита, доставки, салонов красоты, фитнес-клубов, МФЦ и ряда других. Работодатели обязаны до 10 декабря отчитаться данные об охвате полным курсом вакцинации не менее чем 80% персонала.

Постановление об этом подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова, говорится в сообщении.

Напомним, обязательную вакцинацию от COVID-19 пенсионеров и работников ряда отраслей объявили с 11 октября в Татарстане. Подобные меры вводят с 13 октября и для отдельных категорий жителей Курганской области.

12:29, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
134
0
#коронавирус\n#вакцинация\n#карантин\n#ограничения\n#здоровье\n#Московская область
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