В Тульскую область направили полевой госпиталь Таманской дивизии

Военврачи уже начали лечить больных с коронавирусом.



Тула. Тульская область. Полевой мобильный многопрофильный госпиталь Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) переброшен в Тульскую область. Решение об этом принял министр обороны России Сергей Шойгу по обращению губернатора региона, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что военврачи совершили марш на штатной технике из места дислокации в подмосковном Алабине протяженностью свыше 200 км. В составе подразделения - 133 медработника, врачи-инфекционисты, реаниматологи, они обеспечены современным медоборудованием. Госпиталь на 100 койко-мест будет развернут в одном из районов Тульской области к 5 июля.

Кроме того, военные медики уже приступили к лечению первых пациентов с коронавирусной инфекцией в указанном регионе, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Так в Щекинской горбольнице работают 11 врачей и 20 медсестер танкового объединения ЗВО, дислоцированного в Московской области. Кроме того, 20 медиков военных госпиталей Западного военного округа трудятся совместно с гражданскими специалистами в «красной зоне» одного из медучреждений Тулы.