Сибирскую язву заподозрили у жителя Тувы

В одном из сел региона ввели карантин.



Бижиктиг-Хая. Республика Тува. 29-летний житель Тувы заразился, как предполагают врачи, сибирской язвой. В связи с этим в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района введен карантин, написал на своей странице «ВКонтакте» и.о. главы республики Владислав Ховалыг.

Как рассказал руководитель региона, за состоянием пациента наблюдают медики. Они подозревают кожную форму заболевания, менее опасную, чем легочная и желудочно-кишечная. Проверяют всех, кто контактировал с зараженным. В селе работает межведомственная комиссия, она устанавливает причины и источник заражения. Ветеринары ликвидируют очаг заболевания.

Возбудителем сибирской язвы является бактерия Bacillus anthracis. Она передается от животных к человеку. У инфицированных на коже появляются фурункулы, затем язвы, откуда и произошло название болезни. При отсутствии лечения сибирская язва приводит к летальному исходу.