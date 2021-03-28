Путин назвал срок снятия коронавирусных ограничений в России

К этому времени можно ожидать формирования коллективного иммунитета.



Москва. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, когда в стране можно будет отказаться от ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Глава государства считает, что это станет возможным к концу лета, пишет RT со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, Владимир Путин пояснил, что к снятию ограничений можно будет приступить после формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

«Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если пойдёт такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом (к концу лета) мы достигнем (должны достигнуть) такого показателя», - заявил президент.

Напомним, недавно Владимир Путин привился от COVID-19 вакциной российского производства.