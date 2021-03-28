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Путин назвал срок снятия коронавирусных ограничений в России

16:03, 28 марта, 2021
Евгений Кандаков
Путин назвал срок снятия коронавирусных ограничений в России
16:03, 28 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#Владимир Путин\n#коронавирус\n#здоровье\n#медицина\n#ограничения\n#запреты\n#профилактика\n#вакцинация
Фото: vk.com/rt_russian
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К этому времени можно ожидать формирования коллективного иммунитета.

Москва. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, когда в стране можно будет отказаться от ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Глава государства считает, что это станет возможным к концу лета, пишет RT со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, Владимир Путин пояснил, что к снятию ограничений можно будет приступить после формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

«Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если пойдёт такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом (к концу лета) мы достигнем (должны достигнуть) такого показателя», - заявил президент.

Напомним, недавно Владимир Путин привился от COVID-19 вакциной российского производства.

16:03, 28 марта, 2021
Евгений Кандаков
301
0
#Владимир Путин\n#коронавирус\n#здоровье\n#медицина\n#ограничения\n#запреты\n#профилактика\n#вакцинация