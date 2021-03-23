Голикова высказала мнение об обязательной вакцинации

Полную версию интервью с вице-премьером покажет RT.



Москва. Вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала идею обязательных прививок от коронавируса. В интервью на YouTube-канале «Антонимы» телекомпании RT она заявила, что считает неправильным заставлять людей.

«Мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер. И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации», - заявила Голикова.

С полной версией интервью можно ознакомиться на YouTube-канале «Антонимы» и RT после 20:00 (МСК) 23 марта 2021 года.