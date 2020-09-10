В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

Распоряжение об этом готовит Федеральное медико-биологическое агентство.



Москва. Медработники будут меньшее время находиться в контакте с больными коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), пишут «Известия».

В частности, предлагается создать единую систему учета, в которую будет поступать информация об уровне нагрузки на медиков, времени, проведенном каждым врачом и медсестрой в «красной зоне», а также времени, которое остается медперсоналу на отдых. На разработку отпущено 4 млн рублей из федерального бюджета, документ будет готов к концу текущего года. Цель - снижение рисков для людей, лечащих пациентов с диагнозом COVID-19.

Издание добавило к этой информации комментарии экспертов. Как заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников, работа по 12-16 часов в контакте с коронавирусными больными является грубым нарушением трудового законодательства. Известны также случаи, когда медики по 6-8 часов не имели возможности покинуть «красную зону», чтобы пообедать и посетить туалет. Трудовой кодекс запрещает работать больше двух смен. Глава профсоюза подчеркнул, что общее время нахождения в палатах с больными COVID-19 не должно превышать 36 часов в неделю. Эти нормы необходимо учитывать при разработке и использовании системы учета рабочего времени, проведенного с «ковидными» пациентами, считает Михаил Андрочников.