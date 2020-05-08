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Общался с врачами записками: москвич рассказал, как его 2 месяца лечили от коронавируса

12:36, 08 мая, 2020
Евгений Кандаков
Общался с врачами записками: москвич рассказал, как его 2 месяца лечили от коронавируса
12:36, 08 мая, 2020
Евгений Кандаков
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#медицина\n#здоровье\n#Москва\n#врачи\n#коронавирус\n#пациент
Фото: pixabay.com
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Несколько дней мужчина провел на искусственной вентиляции легких.

Москва. 35-летнего москвича Дениса Пономарёва около двух месяцев лечили от коронавирусной инфекции. Своими впечатлениями пациент поделился с RT.

Денис почувствовал недомогание 5 марта. Сперва он попал в частную клинику, с которой его организация имеет договор. После взятия анализов и рентгенограммы, показавшей воспаление правого легкого, его на «скорой» увезли в государственную больницу. В двух клиниках его спасали от вирусной и бактериальной пневмонии и COVID-19.

В самый тяжелый период болезни мужчине назначили искусственную вентиляцию легких. Перед этим его сильно лихорадило, он побывал в реанимации, врачи пытались облегчить состояние Дениса кислородной маской, но это помогало слабо.

«Грубо говоря, мне требовалось выторговать немного времени со стабильным объёмом лёгких, чтобы подействовало самое мощное лекарство из доступных - моноклональные антитела. Сам я с этой задачей не справлялся, к сожалению, поэтому мне предложили перейти на искусственную вентиляцию лёгких», - рассказал пациент.

Для подсоединения аппарата ИВЛ больного ввели в состояние искусственного сна. После возвращения сознания Денис довольно быстро привык к новым ощущениям. По его словам, больше всего они напоминали пребывание под водой: изо рта торчали трубки, по которым машина подавала воздух. С врачами пациент общался с помощью записок. Также Денис представлял себя героем песни Iron Man группы Black Sabbath. Ее персонаж превратился в железного истукана, который хотел, но не мог предупредить людей о предстоящем несчастье, которое ожидало их в будущем, из которого он прибыл.

Выписали Дениса из больницы 6 мая. Он чувствует себя относительно здоровым, способен передвигаться и ухаживать за собой, хотя и страдает временами от приступов одышки. Болезнь и лечение пока продолжаются, но в своем скором выздоровлении мужчина не сомневается и передает слова благодарности спасшим его жизнь врачам.

Подробнее о том, как москвич лечился от коронавируса, можно прочитать на сайте RT.

12:36, 08 мая, 2020
Евгений Кандаков
165
0
#медицина\n#здоровье\n#Москва\n#врачи\n#коронавирус\n#пациент

 

 

 


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