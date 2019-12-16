Скворцова: кардиобольных обеспечат бесплатными лекарствами

В частности, медикаменты за счет бюджета будут отпускать пациентам, перенесшим инсульт и инфаркт.

Москва. Бесплатные медикаменты будут выдавать пациентам, перенесшим инфаркты, инсульты, острые сосудистые нарушения, а также операции на сердце. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова главы Минздрава Вероники Скворцовой.

Министр проанонсировала данную льготу, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании, уточняет издание.

Также Вероника Скворцова сказала, что бесплатные лекарства кардиобольные будут получать с 2020 года.