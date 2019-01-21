play
pause
  • $ 66.33 ↓
  • € 75.58 ↓

В санатории под Пензой массово отравились дети

17:30, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
17:30, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
45
0
#дети\n#Следственный комитет\n#Роспотребнадзор\n#Пензенская область\n#Прокуратура\n#еда\n#отравление\n#карантин
Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
45
0

Всего пострадали 44 человека.

Пензенская область. В санатории «Надежда» в Пензенской области дети массово подхватили острую кишечную инфекцию. О ходе расследования сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.  

Всего пострадали 44 человека, 6 ребят в возрасте от 11 до 14 лет госпитализировали в кузнецкую межрайонную детскую больницу, сообщили в областном СУ СК России. Троим поставили диагноз «острый гастрит». В настоящий момент трое детей остаются на стационарном лечении.

Вероятно, дети отравились едой или водой. В санатории взяли необходимые для лабораторного исследования пробы.

Специалисты составили протокол о приостановке работы «Надежды», в также протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо и ответственных должностных лиц.

Далее материалы дела передадут в суд.

В настоящий момент в санатории объявлен карантин.

После того, как все дети уедут, эксперты проведут заключительную дезинфекцию.

Правоохранители начали проверки на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

Также случаем заинтересовались о областной прокуратуре, сообщила пресс-служба ведомства.  

17:30, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
45
0
#дети\n#Следственный комитет\n#Роспотребнадзор\n#Пензенская область\n#Прокуратура\n#еда\n#отравление\n#карантин

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
4759

Неизвестные подожгли «BMW» на улице 40 лет Победы в Ижевске

3528
12:45, 17 января, 2019

Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

2966
14:20, 17 января, 2019

Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

2693
09:55, 18 января, 2019

63 купели: где жители Удмуртии смогут искупаться на Крещение

2414
10:36, 14 января, 2019

В России придумали как сократить число взрывов газа в жилых домах

11:27, 14 января, 2019
2693

Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

1321
14:45, 18 января, 2019

Приют с изможденными трупами собак обнаружили зоозащитники в Благовещенске

1298
13:17, 16 января, 2019

В Ростовской области из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом

1162
09:23, 14 января, 2019

Президент Сбербанка назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

1089
15:52, 16 января, 2019

Захватившие судно с россиянами на борту панамские пираты вышли на связь

18:23, 16 января, 2019
916

Не справившийся с управлением пилот направил самолет в жилой район под Тегераном

880
12:40, 14 января, 2019

Британский парламент не принял соглашение Мэй по Brexit

842
10:20, 16 января, 2019

Город в Нигерии захватили террористы «Исламского государства»

733
13:32, 15 января, 2019

В Нью-Йорке взорвали часть моста через Гудзон

722
15:01, 16 января, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: контейнерные площадки и похолодание

Удмуртия в минуту: главные новости недели

18 января, 2019

Открытие купели на Ижевском пруду

17 января, 2019