В санатории под Пензой массово отравились дети

Всего пострадали 44 человека.

Пензенская область. В санатории «Надежда» в Пензенской области дети массово подхватили острую кишечную инфекцию. О ходе расследования сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Всего пострадали 44 человека, 6 ребят в возрасте от 11 до 14 лет госпитализировали в кузнецкую межрайонную детскую больницу, сообщили в областном СУ СК России. Троим поставили диагноз «острый гастрит». В настоящий момент трое детей остаются на стационарном лечении.

Вероятно, дети отравились едой или водой. В санатории взяли необходимые для лабораторного исследования пробы.

Специалисты составили протокол о приостановке работы «Надежды», в также протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо и ответственных должностных лиц.

Далее материалы дела передадут в суд.

В настоящий момент в санатории объявлен карантин.

После того, как все дети уедут, эксперты проведут заключительную дезинфекцию.

Правоохранители начали проверки на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

Также случаем заинтересовались о областной прокуратуре, сообщила пресс-служба ведомства.