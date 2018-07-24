Алтайский край стал лидером по заболеванию ожирением

Также первыми в рейтинге оказались Магаданская и Курганская области.

Москва. Минздрав России по итогам 2017 года составил рейтинг регионов по числу пациентов, страдающих ожирением. Лидером оказался Алтайский край, пишет РБК.

В регионе заболеванием страдают 127,2 тыс. человек. Чуть ниже в списке оказались Магаданская и Липецкая области.

За год в 35 регионах число людей с избыточным весом увеличилось на 10%. Самый большой рост отмечается в Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской областях.

Почти на 47% снизилось количество толстых людей в Северной Осетии.

Наименьший показатель по ожирению отмечается в Приморском крае.

В Еврейской автономной области 64% всех пациентов с ожирением – дети.

Лидерами по заболеванию среди детей стали Республика Алтай, Ульяновская и Рязанская области. Отмечается, что рост заболеваемости среди подростков связан с тем, что их кормят родители, которые сами страдают ожирением.