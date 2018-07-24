play
pause
  • $ 63.2 ↓
  • € 74.13 ↑

Алтайский край стал лидером по заболеванию ожирением

13:00, 24 июля, 2018
Анна Торхова
13:00, 24 июля, 2018
Анна Торхова
203
0
#здоровье\n#рейтинг\n#Россия\n#Алтай\n#Магадан\n#ожирение
Фото: pixabay.com
203
0

Также первыми в рейтинге оказались Магаданская и Курганская области.

Москва. Минздрав России по итогам 2017 года составил рейтинг регионов по числу пациентов, страдающих ожирением. Лидером оказался Алтайский край, пишет РБК.

В регионе заболеванием страдают 127,2 тыс. человек. Чуть ниже в списке оказались Магаданская и Липецкая области.

За год в 35 регионах число людей с избыточным весом увеличилось на 10%. Самый большой рост отмечается в Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской областях.

Почти на 47% снизилось количество толстых людей в Северной Осетии.

Наименьший показатель по ожирению отмечается в Приморском крае.

В Еврейской автономной области 64% всех пациентов с ожирением – дети.

Лидерами по заболеванию среди детей стали Республика Алтай, Ульяновская и Рязанская области. Отмечается, что рост заболеваемости среди подростков связан с тем, что их кормят родители, которые сами страдают ожирением.

13:00, 24 июля, 2018
Анна Торхова
203
0
#здоровье\n#рейтинг\n#Россия\n#Алтай\n#Магадан\n#ожирение

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

12:36, 18 июля, 2018
10021

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

8678
17:25, 19 июля, 2018

В Ижевске нашли пропавшего 8-летнего ребенка

7613
16:59, 20 июля, 2018

Артем Богданов прокомментировал свой уход из администрации Ижевска

6476
18:18, 20 июля, 2018

Минстрою досталось от Бречалова: глава Удмуртии раскритиковал ведомство за реализацию госпрограммы

6382
13:50, 23 июля, 2018

Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

14:00, 21 июля, 2018
2371

В России запустят систему ухода за пожилыми

2067
17:25, 20 июля, 2018

На Камчатке медведь разрыл могилы на кладбище

1929
11:38, 23 июля, 2018

В российских вузах могут ликвидировать военные кафедры

1879
18:40, 17 июля, 2018

В Перми поймали сбежавшую из зоопарка харзу

1863
18:04, 19 июля, 2018

Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

18:00, 21 июля, 2018
25552

В Египте ученые приступили к вскрытию черного саркофага

2331
16:56, 19 июля, 2018

Игрока КВН убили в драке в Казахстане

2329
14:37, 22 июля, 2018

На борту крейсера «Дмитрий Донской» может оказаться около 200 т золота

2131
15:51, 19 июля, 2018

Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море

2105
12:25, 20 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: причины пожара на башне Ижмаша и «кадровый резерв» Ижевска

23 июля, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

20 июля, 2018

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018