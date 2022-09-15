Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге демонтировали скульптуры сфинксов Египетского моста через Фонтанку. Как передаёт «Мир 24» со ссылкой на «Петербургский дневник», их отправили на реставрацию в музей городской скульптуры.

Фигуры уже привезли в мастерскую, где их перед реставрацией осмотрели эксперты. Сфинксы должны вернуться на своё место до конца 2022 года. Специалисты должны устранить очаги коррозии и восстановить красочный слой, повреждения которого выявили реставраторы.

«Сфинксы выполнены из чугуна. Этот материал в условиях нашего климата на открытом воздухе подвержен коррозии, поэтому было принято решение демонтировать фигуры и привести их в порядок», – рассказала глава отдела памятников и мемориальных досок музея Екатерина Шишкина.

По её словам, за свою историю сфинксы не раз подвергались актам вандализма, но больших трещин на скульптурах нет. Реставраторы намерены также позолотить платки, которыми украшены фигуры сфинксов.

Отметим, что Египетский мост открылся в 1826 году. Изначально он был цепным висячим мостом. С обеих въездов были установлены порталы в виде ворот с египетскими мотивами. Мост рухнул в начале февраля 1905 года, когда по нему проезжал эскадрон кавалерии. Из людей никто не пострадал, погибло три лошади. Современный рамный мост открылся в 1955 году. В его декоре также нашли место египетские мотивы, от ворот отказались. Отлитые на заводе Берда сфинксы за прошедшее время успели побывать жёлтыми, красными и зелёными.

Изначальный вид моста, фото 1860-х годов