Военные Парады 9 мая пройдут в 28 городах России

Москва. Военные парады в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Праздничные военные шествия состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, Североморске, Новороссийске и Уссурийске.

Для салюта и фейерверка в Москве будет задействовано более 70 самоходных пусковых установок и более 11 тыс. пиротехники. Залпы прогремят 9 мая в 22:00.

По данным «Известий», всего в парадах по всей России примут участие более 65 тыс. человек. Также на парадах можно будет увидеть около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов.