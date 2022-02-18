Губернатор Приморья назвал сроки строительства города Спутник

Владивосток. Приморский край. Город Спутник в Приморье начнут строить в 2023 году. Об этом заявил глава края Олег Кожемяко, пишет «Российская газета».

По словам губернатора, к этому времени должна быть готова проектно-сметная документация. Перед началом работ проект будущего города вынесут на общественные слушания. Приморцы смогут внести в план свои предложения.

Сначала на месте будущего населенного пункта проложат необходимые дороги, сети тепло- и электроснабжения, а также водопровод, рассказал Кожемяко на «прямой линии» с жителями региона.

Напомним, соглашение о создании на Дальнем Востоке России города-миллионника было подписано на VI Восточном экономическом форуме осенью 2021 года. Он будет представлять собой агломерацию из 3 населенных пунктов – Владивостока, Артема и Спутника. Общее население образованного таким образом «Большого Владивостока» составит более 1 млн человек, из которых в Спутнике будут жить примерно 300 тыс. Как заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, новый город-миллионник должен стать третьим по привлекательности в России после Москвы и Санкт-Петербурга.