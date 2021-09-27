Зарплата, подъёмные, инфраструктура: россияне назвали условия, при которых они переедут в новые города Сибири

Также респонденты рассказали, почему не поедут туда.

Москва. 41% опрошенных россиян согласился переехать в новые города Сибири. О результатах соответствующего исследования рассказывает RT.

Полную готовность к переезду выразили 7% опрошенных в среднем по России и 16% жителей Сибири. 41% опрошенных заявил, что готов к переезду — но при определённых условиях.

Так, 26% готовы переехать, если в новом городе у них будет работа с зарплатой раза в два-три больше, чем сейчас. 12% посчитали хорошим стимулом подъёмные в размере от 1 млн рублей. 11% согласились жить в новом месте, если там будут комфортные условия для жизни и развитая инфраструктура.

Однако есть и те, кто вообще не готов к переменам. Плохой климат и холодная погода остановили 44% россиян. 31% не оценили географическое положение новых городов, ну а 28% решили вообще ничего не менять.

К возможному появлению в Сибири новых городов положительно отнеслись 40% опрошенных.

Результаты составлены на основе ответов 1 015 жителей России возрастом от 18 до 65 лет.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил возвести в Сибири новые города.

По мнению Шойгу, между Братском (460 км севернее Иркутска) и Красноярском можно было бы построить промышленный центр переработки меди и некоторых редкоземельных металлов с производством изделий из них. Второй город, ориентированный на переработку дерева, могли бы расположить возле Лесосибирска (250 км севернее Красноярска). Производство востребованных пластиков из неликвидного сырья — в районе Канска (180 км восточнее Красноярска), а переработку угля — в Южной Сибири.