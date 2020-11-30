Вертикальные огороды: сельское хозяйство в городском ландшафте

Адаптировать для садоводства городские стены, крыши, заброшенные подземные пространства — значит, по мнению ученых из Великобритании, приблизить человека к природе.

Городское сельское хозяйство — экологичный тренд, но не только. Если горожане начнут сами выращивать овощи и фрукты, это снизит их зависимость от привозных продуктов. Только на транспортировку продуктов приходится около 5% мировых выбросов углекислого газа.

Исследователи из Ланкастерского университета (Великобритания) считают, что за время пандемии городское сельское хозяйство (выращивание овощей, фруктов или зелени в городских условиях: под землей и на крышах зданий) зарекомендовало себя как перспективное направление. Ученые нашли четыре причины, почему отрасль может успешно развиваться и в дальнейшем.

Непрерывные поставки продуктов

В городах проживает более половины населения мира. По данным ООН, к 2050 году этот показатель вырастет до 68%. Если горожане начнут самостоятельно выращивать овощи и фрукты, это существенно снизит зависимость стран от импорта, отмечают исследователи. В частности, в Великобритании 84% потребляемых фруктов и 46% овощей — привозные. Кроме того, каждую весну тысячи жителей Восточной Европы и Африки едут в страны Западной Европы собирать урожай. Из-за закрытия границ страны столкнулись с нехваткой рабочей силы. Так, в 2020 году Италия недосчиталась 250 тыс. рабочих, Франция — 200 тыс., Испания — почти 80 тыс.

Еще одно преимущество подземных или вертикальных ферм заключается в том, что растения в них более устойчивы к экстремальным погодным условиям и вредителям. В крытых фермах легче регулировать влажность, температуру и защищать урожай.

Здоровый образ жизни

Около 70% взрослых британцев имеют избыточный вес или ожирение. Распространенность ожирения в стране почти удвоилась с 1993 по 2015 год. Расходы Национальной службы здравоохранения, связанные с нездоровым увеличением массы тела, по прогнозам, достигнут 10 млрд фунтов к 2050 году. По данным Росстата за 2019 год, среди взрослых россиян ожирением страдает каждый пятый, более 50% жителей России предрасположены к лишнему весу.

По предположению исследователей из Ланкастерского университета, люди, живущие рядом с городскими фермами, будут выбирать для себя более здоровый рацион, потому что у них всегда будет доступ к свежим фруктам и овощам. Ученые считают, что выращивание продуктов питания в городах может изменить отношение людей к пище, горожане станут больше ценить полезные продукты, а также те, что произведены экологично и этично. Кроме того, люди физически и психологически лучше себя чувствуют, когда проводят время на природе, — это подтверждают многочисленные исследования.

Озеленение городов

Адаптировать для садоводства городские стены, крыши, заброшенные подземные пространства — значит, по мнению ученых из Великобритании, приблизить человека к природе. Растения способствуют естественному охлаждению улиц, снижают уровень загрязнения воздуха, сокращают риск наводнений.

Как отмечают ученые из Ланкастерского университета, каждая восьмая британская семья не имеет доступа к городскому саду или парку. В Москве, по данным доклада о состоянии окружающей среды за 2019 год, озелененные территории занимают более 50% площади города. Примерно 90% москвичей живут в шаговой доступности от них. «В условиях современной стремительной урбанизации приоритетной задачей является расширенное воспроизводство зеленых насаждений, обеспечение защиты интересов жителей города Москвы в части сохранения существующего баланса зеленых насаждений и улучшения экологической обстановки», — утверждают авторы доклада.

Здоровые экосистемы

В 2014 году международная группа ученых признала урбанизацию одной из самых больших угроз биоразнообразию. В 2020 году исследователи из Нортумбрийского университета (Великобритания) доказали, что зеленые общественные пространства — это крайне привлекательная среда для опыляющих насекомых, способствующая формированию видового разнообразия. Эксперты из Ланкастерского университета предлагают использовать сады и огороды для восстановления биоразнообразия в городах. При этом ученые предупреждают, что пустующие городские территории важно не просто превратить в фермы, но организовать так, чтобы насекомые перемещались из одного сада в другой.

«Эти и другие причины должны заставить нас увеличить производство продовольствия в городах. COVID-19 дал нам повод оценить, насколько важны для нас местные городские зеленые насаждения и чего мы хотим от центральных улиц, парков и тротуаров. Судя по результатам продаж садовых центров, очередям на аренду городской земли и постам в соцсетях, люди хотят видеть здесь больше фруктов и овощей. У градостроителей и девелоперов есть возможность подумать о том, что внедрение сельского хозяйства в городские ландшафты может предложить сообществу», — заключают ученые из Ланкастерского университета.