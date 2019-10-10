В красноярском городе объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения десятков жилых домов

Грунтовые воды подтопили строения.

Минусинск. Красноярский край. В красноярском Минусинске объявили режим ЧС из-за подтопления грунтовыми водами жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Непригодным для проживания признаны 42 жилых дома, которых проживают 158 человек, из них 29 несовершеннолетних и 10 инвалидов», – говорится в сообщении.

Власти опасаются, что при наступлении низких температур фундаменты домов, а также несущие стены начнут разрушаться.

«Для ликвидации последствий подтопления и обеспечения защиты населения в кратчайшие сроки будет построен канализационный коллектор <…> и организована постоянная откачка поверхностных вод из водоёма «Цыганское болото» в городскую канализационную систему», – сообщили в администрации.