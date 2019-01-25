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Закрыты школы и не ходят трамваи: Саратов утопает в снегу

12:33, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
12:33, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
73
0
#погода\n#город\n#уборка снега\n#снег\n#зима\n#Саратов
Фото: Саратов ВКонтакте
73
0

На улицах транспортный коллапс и аварии.

Саратов. Саратовская область. Саратов продолжает заметать снегом. О ситуации в городе пишет портал «360».

Ночью на 25 января на город обрушился очередной сильный снегопад. В пятницу порывы ветра достигнут 19 м/сек, метель снизит видимость на дорогах до менее 500 м.

До этого закрыли трассу Сызрань – Саратов – Волгоград, где видимость упала до 10 м. Движение открыли утром пятницы.

Sergey Shushkin on Twitter

С работы ехали #Россия #Волгоград #Саратов https://t.co/VL4Pvbuu6J

Аэропорты отменили порядка 6 рейсов, задержаны 10 поездов дальнего следования и 8 пригородных электричек. Пути непрерывно очищают от заносов.

В ж/д-кассах принимают обратно билеты без удержания сборов. Пассажирам обещают организовать питание и места в комнатах отдыха.

 «В пробку встали электрички. Город отрезан от мира. Поезда не выезжают из города. Это апокалипсис. Спасите Саратов», — пишут саратовцы в соцсетях.

В самом городе в утренние часы стояли 9-балльные пробки. Все трамваи Саратова остались в депо. Жители вынуждены передвигаться в переполненных автобусах и маршрутках, которые иногда приходится «всем миром» выталкивать из очередного заноса. Несколько троллейбусов также не вышли на маршрут.

Транспортный коллапс: сотни саратовцев заполонили остановки и толкают автобусы, чтобы уехать на работу ⠀ Утром в Саратове наблюдаются масштабные затруднения в работе транспорта. Все трамваи не вышли на маршруты, троллейбусы ходят с перебоями, люди сообщают, что невозможно дозвониться до такси. ⠀ По словам горожан, на остановках сотни жителей не могут дождаться транспорта. Из-за отсутствия трамваев на 3-й Дачной стоит толпа горожан, которая штурмует автобусы, маршрутки ходят переполненные. ⠀ Для жителей Солнечного утро началось с толкания общественного транспорта. Из-за нечищеной дороги, автобус № 53 забуксовал на улице Тархова. Пассажиры вышли и попытались его вытолкнуть, чтобы уехать на работу, но это получилось не сразу. Аналогичные проблемы наблюдаются во всех районах города ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ или на WhatsApp (ссылка в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #ТипичныйСаратов #Полиция #МВД #Россия #Гибдд #Авто #Chp_saratov #ЧПСаратов #Саратов64 #Саратовlife #ЛюбимыйСаратов #Саратов2018 #Саратовскаяобласть #Саратов #Saratov #Энгельс #Вольск #Балаково #Петровск #Маркс #Ртищево

2,131 Likes, 99 Comments - ЧП Саратов (@chp_saratov) on Instagram: "Транспортный коллапс: сотни саратовцев заполонили остановки и толкают автобусы, чтобы уехать на..."

Занятия отменили во всех школах города.

На борьбу со снежным пленом власти направили более 2 тыс. человек и более 300 единиц техники. В администрации Саратова обратились к предприятиям и объектам торговли за помощью в уборке тротуаров и пешеходных дорожек.

 

Ключицы Чонгука||Суицид? on Twitter

Вся суровость Саратова заключается в том, что В ПРОБКУ ВСТАЛИ ЭЛЕКТРИЧКИ Город отрезан от мира Поезда не выезжают из города Цэ апокалипсис СПАСИТЕ САРАТОВ

12:33, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
73
0
#погода\n#город\n#уборка снега\n#снег\n#зима\n#Саратов

 

 

 


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