Закрыты школы и не ходят трамваи: Саратов утопает в снегу

На улицах транспортный коллапс и аварии.

Саратов. Саратовская область. Саратов продолжает заметать снегом. О ситуации в городе пишет портал «360».

Ночью на 25 января на город обрушился очередной сильный снегопад. В пятницу порывы ветра достигнут 19 м/сек, метель снизит видимость на дорогах до менее 500 м.

До этого закрыли трассу Сызрань – Саратов – Волгоград, где видимость упала до 10 м. Движение открыли утром пятницы.

Sergey Shushkin on Twitter С работы ехали #Россия #Волгоград #Саратов https://t.co/VL4Pvbuu6J

Аэропорты отменили порядка 6 рейсов, задержаны 10 поездов дальнего следования и 8 пригородных электричек. Пути непрерывно очищают от заносов.

В ж/д-кассах принимают обратно билеты без удержания сборов. Пассажирам обещают организовать питание и места в комнатах отдыха.

«В пробку встали электрички. Город отрезан от мира. Поезда не выезжают из города. Это апокалипсис. Спасите Саратов», — пишут саратовцы в соцсетях.

В самом городе в утренние часы стояли 9-балльные пробки. Все трамваи Саратова остались в депо. Жители вынуждены передвигаться в переполненных автобусах и маршрутках, которые иногда приходится «всем миром» выталкивать из очередного заноса. Несколько троллейбусов также не вышли на маршрут.

Занятия отменили во всех школах города.

На борьбу со снежным пленом власти направили более 2 тыс. человек и более 300 единиц техники. В администрации Саратова обратились к предприятиям и объектам торговли за помощью в уборке тротуаров и пешеходных дорожек.