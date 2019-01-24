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В двух районах Самары ввели режим ЧС из-за порыва трубопровода

11:07, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
11:07, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
89
0
#авария\n#отопление\n#Самара\n#потоп\n#чрезвычайная ситуация
Фото: Подслушано ЖК "Радужный элит" Самара ("ВКонтакте")
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Около 75 тыс. жителей города остались без тепла.

Самара. Самарская область. В Кировском и Промышленном районах Самары ввели режим ЧС из-за порыва трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба города.

Напомним, СМИ писали, что дыра в трубе диаметром 1 м образовалась на улице Стара Загора 22 января, оставив без тепла 74 500 жильцов более 470 домов, а также 41 социально-значимый объект, в том числе школы и детские сады.

23 января трубу залатали, однако во время ее заполнения произошел повторный порыв.

«Сварочные работы завершились около семи часов утра, идёт заполнение системы. Планируется, что подача тепла в квартиры начнется в 15:00. Одновременно с этим начнётся поквартирный обход, управляющие компании будут проверять стояки и сигнализировать о ходе подачи отопления в дома», - сказала глава Самары Елена Лапушкина в четверг.

Для замерзающих в школах разбили пункты временного размещения. По заявкам жителям выдают обогреватели.

Причины повторной аварии установят специалисты межведомственной комиссии.

Также медиа писали, что несколько человек получили ожоги разной степени тяжести. Правоохранители начали доследственную проверку, сообщила пресс-служба СКР по Самарской области.

11:07, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
89
0
#авария\n#отопление\n#Самара\n#потоп\n#чрезвычайная ситуация

 

 

 


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