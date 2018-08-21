В Кемерово завершили снос торгового центра «Зимняя вишня»

На его месте разобьют памятный сквер.

Кемерово. В Кемерово 21 августа завершили снос четырехэтажного здания торгового центра «Зимняя вишня». Об этом пишут «Известия».

Напомним, что в 25 марта 2018 года в ТЦ произошел пожар, в котором погибли 60 человек, большинство из них дети. Пострадали еще около 80 человек.

Сейчас на площадке остался только строительный мусор.

Снос начали 15 мая. На месте были установлены камеры для контроля работ.

По словам исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, на этой расчищенной площадке будет разбит памятный сквер. Проект будут согласовывать с родственниками погибших и пострадавших. Дата открытия сквера пока неизвестна.

Кроме того, для памятника погибшим кузнецы России и Белоруссии прислали более 100 кованых вишен в Ульяновск. Там мастера создают железное 5-метровое дерево.