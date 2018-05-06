Жители Екатеринбурга прошли полосу препятствий на инвалидных колясках

Акция прошла в рамках Международного дня борьбы за права инвалидов.

Екатеринбург. Жители Свердловской области в субботу, 5 мая, по традиции отметили Международный день борьбы за права инвалидов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информполитики губернатора региона.

В течение всего дня в Екатеринбурге сразу на нескольких площадках стартовали различные мероприятия с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, волонтёров и молодёжи, направленные на построение коммуникации между инвалидами и обычными людьми.

В центре Екатеринбурга для всех желающих работал инклюзивный «лабиринт», в котором каждый мог почувствовать на себе, что приходится преодолевать людям с ограниченными возможностями здоровья в повседневной жизни. В «полосу препятствий» включили такие привычные каждому человеку элементы, как порог, двери, ступеньки. Горожане могли сначала пройти лабиринт пешком, а затем проехать путь на инвалидной коляске.

Департамент отмечает, что такие акции проводятся не только для социализации инвалидов, но и для того, чтобы познакомить горожан с особенностями жизнедеятельности тех, кто, по разным причинам, ограничен в своих физических возможностях.