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Каникулы в российских школах пройдут с 30 октября по 7 ноября

16:25, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
Каникулы в российских школах пройдут с 30 октября по 7 ноября
16:25, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
74
0
#образование\n#школы\n#здоровье\n#коронавирус\n#отдых\n#каникулы
Фото: pixabay.com
74
0

Об этом объявили в Минпросвещения.

Москва. С 30 октября по 7 ноября в российских школах отменят занятия, детей отправят на каникулы. Документ об этом готовится к подписанию в Минпросвещения, пишет «Интерфакс».

Вводить дистанционное обучение не планируется, в детсадах и яслях будут работать дежурные группы.

Отмечается, что каникулы после завершения первой учебной четверти в эти дни и так планировали объявить во многих учебных заведениях.

Исключение — школы, где занятия проходят по модульной системе. В них каникулы должны были начаться 15 ноября. Однако в связи с необходимостью снижения уровня заболеваемости коронавирусом, в расписание модульных школ введут соответствующие изменения.

В школах, где каникулы начнутся раньше 30 октября, рекомендовано продлить их до 7 ноября.

Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 в России ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

16:25, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
74
0
#образование\n#школы\n#здоровье\n#коронавирус\n#отдых\n#каникулы
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