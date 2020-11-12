Российским вузам предложили перевести студентов на дистанционку до 6 февраля

Исключение сделано для будущих медиков, обучающихся по ряду специальностей.



Москва. Студентам российских вузов до 6 февраля 2021 года придется учиться удаленно. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на приказ Минобрнауки.

Документ предписывает отправить на дистанционку учащихся всех учреждений высшего образования до окончания второго семестра (6 февраля 2021 года). Речь идет о вузах, подведомственных Минобрнауки России.

При этом на удаленное обучение должны перейти все вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Высшим учебным заведениям других регионов рекомендуется вводить дистанционку по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

Исключение сделано для студентов медицинских вузов, обучающихся по таким направлениям, как лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология, а также сестринское дело.