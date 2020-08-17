Для родителей первоклассников могут установить оплачиваемый выходной 1 сентября

Соответствующая инициатива направлена в правительство Институтом прогрессивного образования.



Москва. Дополнительный оплачиваемый выходной мамам и папам учеников первых классов предложила ввести глава Института прогрессивного образования Анна Маркс. Как сообщает «RT» со ссылкой на РИА Новости, письмо об этом она направила вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой.

В обращении приводятся результаты соцопроса, согласно которому 56% родителей желают проводить ребенка в первый класс. Однако 83% должны взять для этого отгул или отпуск за свой счет. А 37% мам и пап в силу разных причин вообще не имеют возможности отпроситься с работы в День знаний.

Также в письме говорится, что, по мнению психологов, первоклашки в первые дни школьных занятий испытывают сильный стресс в связи со сменой обстановки детского сада на учебную. Поэтому присутствие родителей на линейке 1 сентября в плане адаптации к новым условиям для малышей особенно важно, считают специалисты.