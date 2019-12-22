В России утвердили расписание Единого госэкзамена-2020

Досрочная волна начнется 20 марта, а основная – 25 мая.

Москва. В России утвердили расписание проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. Как сообщает НТВ, основная волна начнется 25 мая.

В первый день выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику. На 28 мая назначен экзамен по русскому языку. Математику предстоит сдать 1 июня. Уровень можно будет выбрать: базовый или более сложный профильный.

На 4 июня запланированы история и физика. 8 июня школьников ждет экзамен по обществознанию и химии. 11 июня — биология. В тот же день, а также 15 и 16 июня пройдут экзамены по иностранному языку.

ЕГЭ можно будет сдать и досрочно – волна для «торопливых» начнется 20 марта.