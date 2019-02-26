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В России предложили проверять школьные учебники на стадии рукописи

16:58, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
16:58, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#образование\n#Москва\n#книги\n#учеба\n#Васильева
Фото: pxhere.com
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Министр просвещения также настаивает на написании имени рецензента на титульном листе.

Москва. Российские учебники необходимо проверять еще на стадии рукописи при формировании федерального перечня (ФПУ). С таким предложением выступила министр просвещения Ольга Васильева, пишет «Ъ»

«Должна быть экспертиза не в момент, когда вам принесли учебники со всех сторон, и там стоит цифра 2018, а сам учебник написан 16 лет назад, а когда принесли рукопись», — сказала министр.

Кроме того, Васильева предложила указывать имя рецензента на титульном листе учебника.

«Если твоя фамилия стоит на титуле, то уже вряд ли ты будешь заниматься ерундой», — приводит ее слова ФАН.

«Коммерсантъ» напомнил о двух последних скандалах о формировании ФПУ с начала 2019 года.

Так, учебник по экономике авторства доктора экономических наук Игоря Липсица не включили в перечень из-за отсутствия глав об импортозамещении «как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну». Позже Минпросвещения и РАО (Российское авторское общество) заявили, что дополнить пособие предложило издательство.

В этом же году сотни преподавателей написали обращение к президенту РГО (Русское географическое общество) Сергею Шойгу с просьбой разобраться с ситуацией вокруг учебников по географии. По словам учителей, из ФПУ исключили «учебники, по которым работает более 90% школ России в 85 субъектах».

В Генпрокуратуре выявили «коррупциогенные факторы» в системе формирования перечня, действующей с 2016 года.

Новый ФПУ утвердили в конце 2018 года. Из него исключили около трети учебников, до этого в него входили более тысячи наименований.

16:58, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
95
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#образование\n#Москва\n#книги\n#учеба\n#Васильева

 

 

 


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