В России предложили проверять школьные учебники на стадии рукописи

Министр просвещения также настаивает на написании имени рецензента на титульном листе.

Москва. Российские учебники необходимо проверять еще на стадии рукописи при формировании федерального перечня (ФПУ). С таким предложением выступила министр просвещения Ольга Васильева, пишет «Ъ»

«Должна быть экспертиза не в момент, когда вам принесли учебники со всех сторон, и там стоит цифра 2018, а сам учебник написан 16 лет назад, а когда принесли рукопись», — сказала министр.

Кроме того, Васильева предложила указывать имя рецензента на титульном листе учебника.

«Если твоя фамилия стоит на титуле, то уже вряд ли ты будешь заниматься ерундой», — приводит ее слова ФАН.

«Коммерсантъ» напомнил о двух последних скандалах о формировании ФПУ с начала 2019 года.

Так, учебник по экономике авторства доктора экономических наук Игоря Липсица не включили в перечень из-за отсутствия глав об импортозамещении «как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну». Позже Минпросвещения и РАО (Российское авторское общество) заявили, что дополнить пособие предложило издательство.

В этом же году сотни преподавателей написали обращение к президенту РГО (Русское географическое общество) Сергею Шойгу с просьбой разобраться с ситуацией вокруг учебников по географии. По словам учителей, из ФПУ исключили «учебники, по которым работает более 90% школ России в 85 субъектах».

В Генпрокуратуре выявили «коррупциогенные факторы» в системе формирования перечня, действующей с 2016 года.

Новый ФПУ утвердили в конце 2018 года. Из него исключили около трети учебников, до этого в него входили более тысячи наименований.