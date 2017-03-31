Рособрнадзор запретил прием студентов в три государственных вуза России

Ведомство приостановило действие лицензии «Кисловодского института экономики и права», «Санкт-Петербургского института гуманитарного образования» и Московского филиала «Российская международная академия туризма».

Москва. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием студентов в три российских государственных вуза. Действие лицензии приостановлено у «Санкт-Петербургского института гуманитарного образования», «Кисловодского института экономики и права», Московского филиала «Российская международная академия туризма», сообщается на официальном сайте ведомства.

Рособрнадзор запретил прием в «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения», «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина». Запрет связан с невыполнением предписаний ведомства в установленные сроки. Эти учебные заведения могут продолжить набор студентов через год.