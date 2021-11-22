«Союзмультфильм» представил в интернете трейлер новой серии «Ну, погоди!»

Премьера обновленной версии состоится в декабре.



Москва. В сети появился первый трейлер новой серии мультфильма «Ну, погоди!». Ее выход на экраны планируется в декабре 2020 года, сообщили на студии «Союзмультфильм», сообщает телеканал «360 градусов».

Судя по отрывкам, размещенным на YouTube-канале студии, традиционные персонажи обновлены в соответствии с технологиями 3D. При этом они остались все так же немногословны, но знаменитая фраза Волка в мультике непременно прозвучит.

Отмечается, что, поскольку нынешнее законодательство запрещает героям мультфильмов курить, главного отрицательного персонажа «отучили» от этой вредной привычки. Зато современный Волк чрезмерно увлекается видеоиграми.

Как уже сообщалось, компанию ему и Зайцу составят новые персонажи. Это барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.