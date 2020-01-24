Рукопись Высоцкого ушла с молотка за 700 тысяч рублей

Покупателю достался оригинальный текст песни «Палач» с авторскими правками.



Москва. Написанный рукой Владимира Высоцкого текст песни «Палач» продали на аукционе в Москве. Как сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд», за черновик с авторскими правками покупатель заплатил 700 тыс. рублей.

Первоначальная цена лота составляла 500 тыс. Текст датировали 1975 годом.

«Рукопись выполнена черными чернилами, с многочисленными авторскими правками. В отличном состоянии. Текст существенно отличается от окончательного варианта и известного черновика», - отмечается в сообщении.

Знаменитый советский актер, поэт, автор-исполнитель собственных песен Владимир Высоцкий родился в 1938 году, умер в 1980. Фильмы с участием артиста и песни в его исполнении до сих пор остаются культовыми во всех странах с русскоязычным населением.