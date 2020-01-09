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«Холоп» получил рекордные для российского кино сборы в европейском прокате

18:02, 09 января, 2020
Евгений Кандаков
«Холоп» получил рекордные для российского кино сборы в европейском прокате
18:02, 09 января, 2020
Евгений Кандаков
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#культура\n#кино\n#Европа\n#успех\n#фильм\n#деньги\n#комедия
Фото: скриншот трейлера фильма
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В минувшие выходные фильм начали показывать в четырех странах ЕС.

Москва. Зарубежный зритель оценил российскую комедию «Холоп». С 5 января фильм собрал в европейском прокате более 250 тыс. евро, сообщает «Коммерсантъ».

Данная цифра является рекордом для современного российского кино. С 5 января прокат ленты стартовал в Германии, Австрии, Бельгии и Люксембурге. С 12 января картину начнут показывать в Великобритании.

Напомним, фильм стал самой кассовой российской комедией за всю историю. 8 января прокатчики подсчитали, что «Холоп» заработал уже 1,8 млрд рублей. А в первый уикэнд комедия Клима Шипенко и Ивана Охлобыстина о «мажоре», сосланном на исправление в деревню 19 века, стала лидером российского проката.

18:02, 09 января, 2020
Евгений Кандаков
76
0
#культура\n#кино\n#Европа\n#успех\n#фильм\n#деньги\n#комедия

 

 

 


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