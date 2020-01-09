«Холоп» получил рекордные для российского кино сборы в европейском прокате

В минувшие выходные фильм начали показывать в четырех странах ЕС.

Москва. Зарубежный зритель оценил российскую комедию «Холоп». С 5 января фильм собрал в европейском прокате более 250 тыс. евро, сообщает «Коммерсантъ».

Данная цифра является рекордом для современного российского кино. С 5 января прокат ленты стартовал в Германии, Австрии, Бельгии и Люксембурге. С 12 января картину начнут показывать в Великобритании.

Напомним, фильм стал самой кассовой российской комедией за всю историю. 8 января прокатчики подсчитали, что «Холоп» заработал уже 1,8 млрд рублей. А в первый уикэнд комедия Клима Шипенко и Ивана Охлобыстина о «мажоре», сосланном на исправление в деревню 19 века, стала лидером российского проката.