«Холоп» вышел в лидеры российского кинопроката за минувшие выходные

История о мажоре, попавшем в «прошлое», обогнала по сборам историческую драму «Союз спасения» и зарубежные блокбастеры.

Москва. В кинозалах России подсчитали коммерческие итоги минувшего уик-энда. Самым успешным фильмом минувших выходных оказался «Холоп», сообщает Газета.ру.

Комедия Клима Шипенко и Ивана Охлобыстина с Милошем Биковичем в главной роли собрала за 26-29 декабря 300 млн рублей. История юноши-мажора, попавшего в «прошлое», показала лучший финансовый результат, отмечает издание.

На втором месте – «Союз спасения», спродюсированный Константином Эрнстом и снятый Андреем Кравчуком. Драма о декабристах с бюджетом в 700 млн рублей за пятницу-воскресенье «отбила» из потраченных на свое создание денег лишь 121 млн.

Таким образом, российские фильмы опередили зарубежный блокбастер «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Правда, заключительная серия фантастической киносаги идет уже вторую неделю. Ее результат в России за второй уик-энд - 91 млн рублей.

Четвертую позицию в предновогоднем прокате заняла премьера мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 4». История о героях сказок, отправившихся на песенный конкурс в трисемнадцатое царство, принесла своим создателям 81 млн рублей.

73 млн рублей собрала замыкающая топ-5 комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2», идущая в кинотеатрах уже третью неделю.

В топ-10 российского проката минувших выходных вошли также «Джуманджи: Новый уровень», «Фиксики против кработов», «Холодное сердце 2», «Достать ножи» и «Рождество на двоих».