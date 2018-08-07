Художнику было 84 года.

Подмосковье. В Подмосковье ушел из жизни создатель героев «Простоквашино» Аркадий Шер. Художнику-мультипликатору было 84 года, сообщает Союз кинематографистов России.

С 1959 года по 1992 год Шер работал на киностудии «Союзмультфильм». Сначала был прорисовщиком, а с 1979 – художником-постановщиком.

Кроме героев «Простоквашино» ему также принадлежат персонажи мультфильмов: «Переменка № 2», «Приключения Васи Куролесова», «Сладкий родник», «От двух до пяти», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Как ослик грустью заболел», «Кот, который умел петь», «Стереотипы», «Кважды ква», «Бал цветов».

Также он является автором и иллюстратором книг «Тридесятые сказки» и «Попался волчок на крючок».

Напомним, в марте 2018 года скончался народный артист СССР Олег Табаков, озвучивший Кота Матроскина.