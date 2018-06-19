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Ученые: часть храмов Северо-Восточной Руси возвели итальянские зодчие

19:31, 19 июня, 2018
Евгений Кандаков
19:31, 19 июня, 2018
Евгений Кандаков
164
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#культура\n#церковь\n#история\n#Россия\n#памятники архитектуры\n#храмы\n#археология\n#ученые\n#Италия\n#Владимирская область
Фото: wikimedia.org
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Среди построек зарубежных мастеров – домашняя церковь князя Андрея Боголюбского.  

Боголюбово. Владимирская область. Российские археологи установили, что на традиции и технологии храмового зодчества Владимиро-Суздальского княжества уже на раннем этапе повлияли мастера из Италии. Как сообщает агентство «REGNUM», об открытии сообщила пресс-служба Института археологии РАН. 

Исследования, проведенные во Владимирской области, показали, что в строительстве церкви Рождества Богородицы XII века в Боголюбово участвовали северо-итальянские мастера. Установлена даже их «малая родина» - области Ломбардия и Эмилия-Романья.   

Об этом говорят результаты раскопок части северного портала, основания угловой колонки лестничной башни и обследования фундаментов внутри храма. Оказалось, что угловые колонны храма похожи на те, что имеются в Кафедральном соборе Модены в Эмилии-Романье. А полуколонны с малыми колоннами по сторонам на стенах храма известны по базилике в Сан-Микеле в Павии (область Ломбардия), заявил член-корреспондент РАН Владимир Седов. 

Таким образом, можно с высокой долей вероятности утверждать, что в период правления князя Андрея Боголюбского (вторая половина ХII века) во Владимир были приглашены архитекторы из разных городов Ломбардии и Эмилии-Романьи.

Одновременно с ними в Северо-Восточной Руси трудились русские мастера со своими традициями храмового зодчества, работавшие еще у князя Юрия Долгорукого. Они возвели Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском и Золотые ворота во Владимире.

А иностранные специалисты построили храм Рождества Богородицы в Боголюбово, привнеся во владимиро-суздальскую архитектуру новые художественные приемы. 

Напомним, именно в церкви Рождества Богородицы князь Андрей Боголюбский был убит группой бояр-заговорщиков в 1174 году. Храм со временем обветшал и в 1722 году разрушился. До нынешнего времени сохранилась лишь часть его построек.

19:31, 19 июня, 2018
Евгений Кандаков
164
0
#культура\n#церковь\n#история\n#Россия\n#памятники архитектуры\n#храмы\n#археология\n#ученые\n#Италия\n#Владимирская область

 

 

 


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