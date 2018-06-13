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В стихах и прозе: Кадыров ответил на песню Слепакова о нём и сборной России по футболу

14:24, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
14:24, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
670
0
#стихи\n#юмор\n#проза\n#Чечня\n#Рамзан Кадыров\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Кавказ\n#юморист
Фото: vk.com/ramzan
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0

Также глава Чечни предложил юмористу написать новую песню совместно.  

Грозный. Глава Чечни отреагировал на песню юмориста Семёна Слепакова про сборную России по футболу. В тексте произведения говорилось, что якобы ее поручили тренировать к Чемпионату мира Рамзану Кадырову, «твердому, как пармезан». В итоге команда, однако, проиграла в матче с Эмиратами со счетом 2:0. А сам автор надеется лишь на то, что где-то в сибирском селе уже родился русский Пеле. 

На своей странице ВКонтакте руководитель кавказского региона откликнулся большим постом, в котором ответил Слепакову в прозе и стихах. «Мне песня Семёна понравилась, я искренне посмеялся, только вот моё слово твёрже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания», - заметил Кадыров.   

В то же время глава Чечни огорчился тем, что в песне «предсказан» проигрыш сборной России. Кадыров написал, «это непорядок», и пригласил артиста в Грозный чтобы написать совместно новое произведение. «У Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», - напомнил глава Чечни. 

Кроме того, Кадыров написал стихотворный ответ Слепакову: «И четко ложится в ответе строфа:/ В команде «Ахмат» я почти что ФИФА./ Дадут они фору любому Пеле,/ Которого ждешь ты в сибирском селе», - говорится в тексте.   

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде. 

14:24, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
670
0
#стихи\n#юмор\n#проза\n#Чечня\n#Рамзан Кадыров\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Кавказ\n#юморист

 

 

 


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