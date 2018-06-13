В стихах и прозе: Кадыров ответил на песню Слепакова о нём и сборной России по футболу

Также глава Чечни предложил юмористу написать новую песню совместно.

Грозный. Глава Чечни отреагировал на песню юмориста Семёна Слепакова про сборную России по футболу. В тексте произведения говорилось, что якобы ее поручили тренировать к Чемпионату мира Рамзану Кадырову, «твердому, как пармезан». В итоге команда, однако, проиграла в матче с Эмиратами со счетом 2:0. А сам автор надеется лишь на то, что где-то в сибирском селе уже родился русский Пеле.

На своей странице ВКонтакте руководитель кавказского региона откликнулся большим постом, в котором ответил Слепакову в прозе и стихах. «Мне песня Семёна понравилась, я искренне посмеялся, только вот моё слово твёрже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания», - заметил Кадыров.

В то же время глава Чечни огорчился тем, что в песне «предсказан» проигрыш сборной России. Кадыров написал, «это непорядок», и пригласил артиста в Грозный чтобы написать совместно новое произведение. «У Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», - напомнил глава Чечни.

Кроме того, Кадыров написал стихотворный ответ Слепакову: «И четко ложится в ответе строфа:/ В команде «Ахмат» я почти что ФИФА./ Дадут они фору любому Пеле,/ Которого ждешь ты в сибирском селе», - говорится в тексте.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде.