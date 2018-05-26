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Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
13:50, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#культура\n#музыка\n#стихи\n#Instagram\n#Сергей Шнуров\n#музыканты\n#рок\n#развод
Фото: instagram.com/shnurovs/
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Рок-музыкант решил расстаться с супругой Матильдой после 8 лет совместной жизни.  

Санкт-Петербург. Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров изложил в стихах свои чувства по поводу объявленного им ранее развода с супругой. Брак с Матильдой был для музыканта третьим по счету, свадьба состоялась в 2010 году. 

Стихотворение, опубликованное в Instagram, начинается строчкой «Я ранен, может и убит…» и заканчивается словами «Мне жизнь выкатывает счёт». В присущей автору манере, Шнуров не смог удержаться в тексте от матерных выражений. Однако они адресованы скорее самому факту разрыва, чем теперь уже бывшей супруге. Общий тон стихотворения говорит о том, что рокер тяжело переживает случившееся.   

Ранее Шнуров призвал журналистов и поклонников не лезть в его личную жизнь. Примерно то же написала в своем Instagram Матильда.

13:50, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
757
0
#культура\n#музыка\n#стихи\n#Instagram\n#Сергей Шнуров\n#музыканты\n#рок\n#развод

 

 

 


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