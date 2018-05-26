Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

Рок-музыкант решил расстаться с супругой Матильдой после 8 лет совместной жизни.

Санкт-Петербург. Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров изложил в стихах свои чувства по поводу объявленного им ранее развода с супругой. Брак с Матильдой был для музыканта третьим по счету, свадьба состоялась в 2010 году.

Стихотворение, опубликованное в Instagram, начинается строчкой «Я ранен, может и убит…» и заканчивается словами «Мне жизнь выкатывает счёт». В присущей автору манере, Шнуров не смог удержаться в тексте от матерных выражений. Однако они адресованы скорее самому факту разрыва, чем теперь уже бывшей супруге. Общий тон стихотворения говорит о том, что рокер тяжело переживает случившееся.

Ранее Шнуров призвал журналистов и поклонников не лезть в его личную жизнь. Примерно то же написала в своем Instagram Матильда.