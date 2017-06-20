Грушинский фестиваль отложили на месяц из-за ЧМ по футболу-2018

ФИФА требует, чтобы в городах-организаторах не проводилось параллельных массовых мероприятий.

Самара. Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в 2018 году будет перенесен. Об этом сообщает телеканал «Мир» со ссылкой на самарские СМИ.

Причина – проведение в Самаре матчей Чемпионата мира по футболу. Традиционно барды собираются на Грушинский фестиваль в первые выходные июля. Из-за совпадения мероприятий по времени принято решение перенести музыкальный праздник на 9-12 августа.

Как пояснил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, по условиям соглашения с ФИФА, города-организаторы не имеют права проводить крупные массовые мероприятия параллельно с футбольным Чемпионатом мира. Кроме того, все экстренные службы в июне и июле будут направлены на обслуживание болельщиков.

Кстати, в 2018 году Грушинский фестиваль будет 50-м по счету, то есть юбилейным. Свое название он получил в честь Валерия Грушина – студента из Куйбышева (ныне Самара), погибшего в 1967 году при спасении детей в сибирской реке Уда. В начале 80-х годов прошлого века его на несколько лет запретили, по официальной версии – в связи с проведением Олимпиады в Москве.