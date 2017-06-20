  • $ 57.74 ↑
  • € 64.46 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Грушинский фестиваль отложили на месяц из-за ЧМ по футболу-2018

      14:43, 20 июня, 2017
      Новичок
      14:43, 20 июня, 2017
      Новичок
      113
      0
      #футбол\n#барды\n#Валерий Грушин\n#Грушинский Фестиваль\n#чемпионат мира по футболу 2018
      Фото: bards.ru
      113
      0

      ФИФА требует, чтобы в городах-организаторах не проводилось параллельных массовых мероприятий.  

      Самара. Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в 2018 году будет перенесен. Об этом сообщает телеканал «Мир» со ссылкой на самарские СМИ.  

      Причина – проведение в Самаре матчей Чемпионата мира по футболу. Традиционно барды собираются на Грушинский фестиваль в первые выходные июля. Из-за совпадения мероприятий по времени принято решение перенести музыкальный праздник на 9-12 августа.

      Как пояснил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, по условиям соглашения с ФИФА, города-организаторы не имеют права проводить крупные массовые мероприятия параллельно с футбольным Чемпионатом мира. Кроме того, все экстренные службы в июне и июле будут направлены на обслуживание болельщиков.  

      Кстати, в 2018 году Грушинский фестиваль будет 50-м по счету, то есть юбилейным. Свое название он получил в честь Валерия Грушина – студента из Куйбышева (ныне Самара), погибшего в 1967 году при спасении детей в сибирской реке Уда. В начале 80-х годов прошлого века его на несколько лет запретили, по официальной версии – в связи с проведением Олимпиады в Москве.

      14:43, 20 июня, 2017
      Новичок
      113
      0
      #футбол\n#барды\n#Валерий Грушин\n#Грушинский Фестиваль\n#чемпионат мира по футболу 2018

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5036

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4335
      19:50, 15 июня, 2017

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      3765
      13:02, 18 июня, 2017

      Оперативные мероприятия прошли в редакции газеты «Удмуртская правда» в Ижевске

      3351
      14:48, 14 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3316
      18:26, 18 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      861

      Участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова погибла в Москве

      804
      09:35, 14 июня, 2017

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      652
      11:46, 15 июня, 2017

      Житель Владивостока в ходе «прямой линии» пожаловался Путину на сложности с получением «дальневосточного гектара»

      617
      13:59, 15 июня, 2017

      Путин заочно ответил Порошенко, цитировавшему Лермонтова, строками Шевченко

      613
      15:33, 15 июня, 2017

      Принцесса Диана страдала булимией и пыталась совершить суицид

      19:12, 13 июня, 2017
      755

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      567
      16:49, 17 июня, 2017

      Американский пенсионер обнаружил в своем гараже картину стоимостью 15 млн долларов

      486
      09:10, 14 июня, 2017

      В Австрии создали супертелевизор за полмиллиона долларов

      473
      18:57, 14 июня, 2017

      Журнал Forbes представил список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта

      462
      10:20, 13 июня, 2017

      Мультимедиа

      Глава Росавтодора проверил дороги Ижевска

      Три человека погибли в смертельном ДТП в Дебесском районе

      Плавучий остров-бунтарь снова вернулся в Ижевский пруд