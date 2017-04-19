Российские звезды записали аудиогид об импрессионистах

Проект подготовлен Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и социальной сетью «Одноклассники».

Москва. Звезды российского шоу-бизнеса приняли участие в создании первого аудиогида, который знакомит с работами импрессионистов. В их число вошли Иван Ургант, Илзе Лиепа, Баста, Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Ксения Собчак, Дмитрий Маликов, Рома Зверь, Елка и Кирилл Иванов, сообщается на официальном сайте Государственного музея изобразительных искусств.

Аудиогид создан для проекта «Импрессионисты Пушкинского», который подготовили «Одноклассники» и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Он нацелен на знакомство посетителей с искусством конца 19 – начала 20 века на примере 10 картин таких импрессионистов, как Винсент ван Гог, Анри Матисс, Поль Гоген, Пьер Огюст Ренуар, Клод Моне, Эдгар Дега, Пабло Пикассо, Поль Сезанн, Анри Руссо и Поль Синьяка.

Проект включает в себя виртуальную прогулку, текст и аудиогид.