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      Российские звезды записали аудиогид об импрессионистах

      19:44, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:44, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      63
      0
      #аудио\n#выставка\n#музей\n#художники\n#Одноклассники\n#гид
      Фото: en.wikipedia.org / Поль Гоген «А, ты ревнуешь?» 1892
      63
      0

      Проект подготовлен Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и социальной сетью «Одноклассники».

      Москва. Звезды российского шоу-бизнеса приняли участие в создании первого аудиогида, который знакомит с работами импрессионистов. В их число вошли Иван Ургант, Илзе Лиепа, Баста, Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Ксения Собчак, Дмитрий Маликов, Рома Зверь, Елка и Кирилл Иванов, сообщается на официальном сайте Государственного музея изобразительных искусств.

      Аудиогид создан для проекта «Импрессионисты Пушкинского», который подготовили «Одноклассники» и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Он нацелен на знакомство посетителей с искусством конца 19 – начала 20 века на примере 10 картин таких импрессионистов, как Винсент ван Гог, Анри Матисс, Поль Гоген, Пьер Огюст Ренуар, Клод Моне, Эдгар Дега, Пабло Пикассо, Поль Сезанн, Анри Руссо и Поль Синьяка.

      Проект включает в себя виртуальную прогулку, текст и аудиогид.

      19:44, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      63
      0
      #аудио\n#выставка\n#музей\n#художники\n#Одноклассники\n#гид
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