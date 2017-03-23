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      Поклонской не понравились высказывания режиссера Учителя

      17:20, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      17:20, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      104
      0
      #кино\n#российское кино\n#депутат
      Фото: http://kremlin.ru
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      Депутат Госдумы отправила соответствующий запрос в МВД России.

      Москва. Наталья Поклонская попросила прокуратуру дать оценку высказываний Алексея Учителя. Такое решение возникло у депутата после того, как заслуженный деятель искусства провел параллели между Поклонской и «Святой Русью», сообщает «Интерфакс».

      «Мною подготовлен депутатский запрос на имя начальника главного управления МВД России по борьбе с экстремизмом для проверки доводов Алексея Учителя и высказываний его адвоката Константина Добрынина. Их публичные заявления, которые были сказаны, в частности, и по моей фамилии, направлены в центр противодействия экстремизму, чтобы они проверили, правду ли они говорят, и почему они меня связывают с этой группой», заявила Поклонская.

      Ранее организация «Христианское государство – Святая Русь» сообщила, что подожжет кинотеатры, в которых будут показывать фильм «Матильда» Алексея Учителя, и уничтожит рекламные баннеры.

      Режиссер кинокартины попросил правоохранительные органы разобраться с ситуацией и оградить от организации «Христианское государство – Святая Русь», после того, как угрозы стали поступать в его адрес, всех, принимавших участие в создании фильма, и кинотеатров.

      Ранее Поклонская обращалась в Генпрокуратуру и просила проверить фильм «Матильда». Она полагает, что он содержит сцены, которые оскорбляют чувства верующих. Прокуратура Санкт-Петербурга, проверившая киноленту еще до обращения Поклонской, нарушений закона не выявила. 

      17:20, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      104
      0
      #кино\n#российское кино\n#депутат
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