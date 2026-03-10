Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Волго-Вятский банк Сбербанка: на 37% увеличено количество терминалов для оплаты «улыбкой» за год

12:48, 10 марта, 2026
Волго-Вятский банк Сбербанка: на 37% увеличено количество терминалов для оплаты «улыбкой» за год
12:48, 10 марта, 2026
17
0
#покупки\n#продукты\n#новости компаний
Источник фото: ИИ
17
0

Ежемесячно жители оплачивают более 2,4 млн покупок по биометрии.

В прошлом году пик активности оплаты «улыбкой» в девяти регионах пришелся на апрель, когда было оплачено 3,5 млн покупок. В целом жители регионов по биометрии оплачивают ежемесячно порядка 2,4 млн покупок.

Средняя сумма чека покупки «улыбкой» в 2025 году составила 735 рублей, при этом в Татарстане зафиксирован самый высокий средний чек — 828 рублей.

На территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка количество терминалов, поддерживающих технологию оплаты «улыбкой», превысило 126 тысяч. 

«Оплата «улыбкой» прочно вошла в жизнь наших клиентов, став незаменимым инструментом удобства и комфорта в повседневной жизни. Мы развиваем сеть биометрических терминалов, чтобы сделать сервис оплаты с помощью биометрии максимально доступным. За прошедший год количество таких устройств увеличено на 37%, и мы будем продолжать двигаться в этом направлении», — рассказала заместитель председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Анна Забелина.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:48, 10 марта, 2026
17
0
#покупки\n#продукты\n#новости компаний