В прошлом году пик активности оплаты «улыбкой» в девяти регионах пришелся на апрель, когда было оплачено 3,5 млн покупок. В целом жители регионов по биометрии оплачивают ежемесячно порядка 2,4 млн покупок.

Средняя сумма чека покупки «улыбкой» в 2025 году составила 735 рублей, при этом в Татарстане зафиксирован самый высокий средний чек — 828 рублей.

На территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка количество терминалов, поддерживающих технологию оплаты «улыбкой», превысило 126 тысяч.

«Оплата «улыбкой» прочно вошла в жизнь наших клиентов, став незаменимым инструментом удобства и комфорта в повседневной жизни. Мы развиваем сеть биометрических терминалов, чтобы сделать сервис оплаты с помощью биометрии максимально доступным. За прошедший год количество таких устройств увеличено на 37%, и мы будем продолжать двигаться в этом направлении», — рассказала заместитель председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Анна Забелина.