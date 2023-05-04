Концерн Henkel закрыл сделку по продаже российских активов

Дюссельдорф. Германия. Henkel AG продал свой бизнес в России. О завершении сделки сообщили в компании, передает RT.

За производственные мощности и другое имущество выручено 54 млрд рублей. Покупателем выступил консорциум российских инвесторов, об этом сообщалось в конце апреля. При этом немецкий концерн сохранил право обратного выкупа.

Об уходе из России производитель бытовой химии заявил после начала спецоперации на Украине. Henkel выпускает клеи, чистящие и моющие средства, косметику. В российском подразделении компании занято порядка 2500 работников. Из числа принадлежащих Henkel брендов в России продаются изделия под марками Persil, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, «Ласка», «Момент» и ряд других.