Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Концерн Henkel закрыл сделку по продаже российских активов

16:31, 04 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Концерн Henkel закрыл сделку по продаже российских активов
16:31, 04 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Германия\n#Россия\n#Украина\n#экономика\n#политика\n#спецоперация\n#СВО\n#производство\n#санкции\n#бизнес
Фото: pxhere.com
36
0

За предприятия по выпуску бытовой химии уплачено 54 млрд рублей.

Дюссельдорф. Германия. Henkel AG продал свой бизнес в России. О завершении сделки сообщили в компании, передает RT.

За производственные мощности и другое имущество выручено 54 млрд рублей. Покупателем выступил консорциум российских инвесторов, об этом сообщалось в конце апреля. При этом немецкий концерн сохранил право обратного выкупа.

Об уходе из России производитель бытовой химии заявил после начала спецоперации на Украине. Henkel выпускает клеи, чистящие и моющие средства, косметику. В российском подразделении компании занято порядка 2500 работников. Из числа принадлежащих Henkel брендов в России продаются изделия под марками Persil, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, «Ласка», «Момент» и ряд других. 

16:31, 04 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Германия\n#Россия\n#Украина\n#экономика\n#политика\n#спецоперация\n#СВО\n#производство\n#санкции\n#бизнес