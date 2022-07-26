Законопроект о создании монополиста на рынке рекламы вызвал неодобрение ФАС

Москва. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) подвергли критике законопроект депутата Артема Кирьянова, предполагающий создание единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

ФАС совместно с другими заинтересованными структурами готовит отзыв на документ. Пока мнения о нем в антимонопольной службе скорее отрицательные, сообщил знакомый с ходом обсуждения информатор агентства. По мнению экспертов ФАС, принятие закона ухудшит положение участников рекламного рынка. Конкуренты искусственно создаваемого «монстра» будут вынуждены прекратить свою деятельность в регионах, где наиболее привлекательные места расположения рекламы перейдут к привилегированному игроку. Претензии есть и к ряду технических моментов.

В частности, недоумение вызвало предлагаемое сосредоточение в одних руках наружной цифровой рекламы и цифровых досок объявлений (классифайдов). В этой части законопроект выходит за рамки закона о рекламе, куда вносятся поправки. Также в ФАС напомнили, что контроль за содержанием рекламы и так уже осуществляется антимонопольным ведомством. Передавать его частной компании не имеет смысла.

Кроме того, согласно документу, единый оператор не обязан согласовывать размещение рекламы с муниципалитетами и соблюдать ГОСТы в отношении рекламных конструкций на недвижимом имуществе, отметили антимонопольщики.

Напомним, 15 июля Госдума приняла в первом чтении поправки к федеральному «Закону о рекламе», предполагающие создание единого оператора наружной цифровой рекламы. Им станет частная компания, которая без конкурса получит право в течение 30 лет размещать наружную рекламу на цифровых носителях и объектах транспорта в ключевых местах субъектов Федерации, в том числе на объектах культурного наследия, без ограничений, установленных законодательством. При этом монополист сможет устанавливать любые цены за свои услуги. Также единый оператор будет контролировать электронные доски с частными объявлениями (классифайды) и объявления на транспортных средствах. Отмечается, что данная компания должна обладать исключительными правами на IT-программу, которая обеспечит размещение информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных досках объявлений.

Необходимость передачи рынка одному игроку авторы документа обосновали угрозой использования рекламных носителей для враждебной деятельности со стороны недружественных государств. Во время дискуссии в Госдуме с критикой документа выступили депутаты большинства фракций. На внесение поправок перед вторым чтением законопроекта парламентариям дано 30 дней (до 15 августа).

Против принятия закона высказалась Национальная ассоциация визуальных коммуникаций (НАВК). В обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину представители отрасли указали, что в случае создания единого оператора не у дел окажутся 90% федеральных и региональных рекламных фирм, без работы останутся 20 тыс. высококвалифицированных специалистов. Отмечается, что суммарная закредитованность этих компаний составляет более 15 млрд рублей. Вернуть их разорившиеся бизнесмены не смогут, что нанесет удар также по банковской сфере. Кроме того, муниципалитеты потеряют 15 млрд рублей, получаемых в результате торгов по распределению мест для размещения рекламных конструкций. А региональные бюджеты лишатся поступлений по налогам на прибыль, УСН и НДФЛ.

«Интерфакс» отмечает, что крупнейшим оператором наружной рекламы в России сейчас является компания Russ Outdoor. Ее рекламные конструкции размещены в 34 городах, а также в метро и наземном транспорте Москвы, поездах и вокзалах РЖД и аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Крупнейшим российским оператором цифровой наружной рекламы выступает Gallery, располагающая более 13 тыс. собственных рекламных поверхностей в 80 городах России. В конце 2021 года Russ Outdoor и Gallery заявили о стратегическом партнерстве.