Операторы наружной рекламы России выступили против монополизации рынка

Москва. Крупнейшие российские компании в сфере наружной рекламы протестуют против принятия закона, отдающего весь рынок на откуп одному игроку. Соответствующую резолюцию подготовила объединяющая операторов наружной рекламы Национальная ассоциация визуальных коммуникаций (НАВК), сообщает Telegram-канал «Незыгарь».

Документ подписали такие компании, как «Постер», «Реклама-Центр», «Геллери», «Восток-Медиа», «Транзит Медиа Групп», «ВинЭкс», Дизайнмастер, «Норд Стар Медиа», «Мособлреклама».

Отмечается, что единственным крупным участником рынка, который не поддержал резолюцию, оказалась Russ Outdoor. По мнению представителей отрасли, эта фирма и должна стать «единым оператором», который подомнет под себя весь рынок наружной рекламы в стране. Как считают в ассоциации НАВК, ее владельцы могли лоббировать принятие документа.

Предыстория вопроса такова. 15 июля Госдума приняла в первом чтении поправки к федеральному «Закону о рекламе», предполагающие создание единого оператора наружной цифровой рекламы. Им станет частная компания, которая без конкурса получит право в течение 30 лет размещать наружную рекламу на цифровых носителях и объектах транспорта в ключевых местах субъектов Федерации, в том числе на объектах культурного наследия, без ограничений, установленных законодательством. При этом монополист сможет устанавливать любые цены за свои услуги. Также единый оператор будет контролировать электронные доски с частными объявлениями. Необходимость передачи рынка одному игроку авторы документа обосновали угрозой использования рекламных носителей для враждебной деятельности со стороны недружественных государств. Документ поддержали 266 депутатов, 95 проголосовали против, 4 воздержались.

Как отметили представители отрасли в обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину, в результате не у дел окажутся 90% федеральных и региональных рекламных фирм, без работы останутся 20 тыс. высококвалифицированных специалистов. Отмечается, что суммарная закредитованность этих компаний составляет более 15 млрд рублей. Вернуть их разорившиеся бизнесмены не смогут, что нанесет удар также по банковской сфере, предупреждают эксперты. Кроме того, муниципалитеты потеряют 15 млрд рублей, получаемых в результате торгов по распределению мест для размещения рекламных конструкций. А региональные бюджеты лишатся поступлений по налогам на прибыль, УСН и НДФЛ.

Во время дискуссии в Госдуме с критикой документа выступили депутаты большинства фракций. На внесение поправок перед вторым чтением законопроекта парламентариям дано 30 дней.