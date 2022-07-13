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Россиянам могут разрешить продавать овощи с огородов через торговые сети

17:34, 13 июля, 2022
Евгений Кандаков
Россиянам могут разрешить продавать овощи с огородов через торговые сети
17:34, 13 июля, 2022
Евгений Кандаков
56
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#продовольствие\n#еда\n#продукты\n#торговля\n#магазины\n#дачный сезон\n#сад и огород\n#фрукты\n#овощи
Фото: flickr.com
56
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Поручение изыскать такую возможность дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Москва. В российских супермаркетах могут появиться фрукты и овощи с личных подсобных хозяйств населения. Проработать возможность законодательного оформления такой торговли поручила 13 июля вице-премьер федерального правительства Виктория Абрамченко, пишет «Российская газета».

По данным издания, вопросом займутся специалисты Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Роспотребнадзора. Прежде всего им предстоит решить проблему оформления документов о качестве и безопасности продукции.

В частности, речь идет о прохождении процедуры подтверждения соответствия требованиям технических регламентов. При этом с лиц, реализующих плоды и овощи со своего участка, будет взиматься налог на профессиональный доход. Его ставка для физлиц составляет 4%, и 6% — для ИП и юридических лиц.

По данным недавней переписи, в России насчитывается около 16,6 млн личных подсобных хозяйств. На них выращивается более четверти всего объема сельхозпродукции в стране, при этом картофеля, овощей, меда и ягод селяне и дачники производят более 60%.

17:34, 13 июля, 2022
Евгений Кандаков
56
0
#продовольствие\n#еда\n#продукты\n#торговля\n#магазины\n#дачный сезон\n#сад и огород\n#фрукты\n#овощи