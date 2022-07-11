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Россия останется без Electrolux Professional

12:29, 11 июля, 2022
Евгений Кандаков
Россия останется без Electrolux Professional
12:29, 11 июля, 2022
Евгений Кандаков
116
0
#Швеция\n#Россия\n#бытовая техника\n#бизнес\n#санкции
Фото: flickr.com
116
0

Компания производит технику для химчисток, прачечных и кухонь.

Москва. О своем уходе с российского рынка объявила Electrolux Professional. Шведский производитель электротехники продаст свой бизнес в России топ-менеджменту, пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

«После того как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране»,— приводит агентство сообщение пресс-службы компании.

Electrolux Professional первоначально была подразделением по производству техники для химчисток и прачечных, а также кухонь. В 2020 году стала отдельной компанией.

В России в ней числится 25 сотрудников. В результате ухода из России Electrolux Professional потеряет 35 млн шведских крон (3,3 млн долларов США или свыше 202 млн рублей).

12:29, 11 июля, 2022
Евгений Кандаков
116
0
#Швеция\n#Россия\n#бытовая техника\n#бизнес\n#санкции