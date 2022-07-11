Россия останется без Electrolux Professional

Москва. О своем уходе с российского рынка объявила Electrolux Professional. Шведский производитель электротехники продаст свой бизнес в России топ-менеджменту, пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

«После того как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране»,— приводит агентство сообщение пресс-службы компании.

Electrolux Professional первоначально была подразделением по производству техники для химчисток и прачечных, а также кухонь. В 2020 году стала отдельной компанией.

В России в ней числится 25 сотрудников. В результате ухода из России Electrolux Professional потеряет 35 млн шведских крон (3,3 млн долларов США или свыше 202 млн рублей).