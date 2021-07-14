Россияне во время пандемии массово «подсели» на безлимитный мобильный интернет

Это показало исследование, проведенное в городах-миллионниках.



Москва. Число жителей городов-миллионников России, пользующихся безлимитными интернет-тарифами операторов мобильной связи, за 2020 год выросло вдвое – до 26%. Об этом сообщает аналитическое агентство TelecomDaily по результатам опроса.

Отмечается, что столь резкий рост популярности безлимита произошел на фоне введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. При этом 3% абонентов выбрали неограниченное пользование мобильным интернетом уже после локдауна. 7% намерены переключиться на такие тарифы в ближайшее время. 4% переходили на безлимит только на время карантина и в настоящее время от него отказались. 56% респондентов ненормированным интернетом на мобильных устройствах не пользуются и не планируют на него переходить.

Справедливой платой за безлимит 69% опрошенных считают сумму в пределах 500 рублей в месяц.

Основными факторами, влияющими на выбор безлимитного интернет-тарифа, 21% респондентов считают соответствие цены и качества. 18% выделили производительность сети. 16% более всего ценят гибкость тарифов и опций, предлагаемых оператором.

В исследовании приняли участие порядка 2 тыс. взрослых пользователей сотовой связи. Опрос проводился в мае 2021 года.